أسعار العملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، بداية تداولات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 تباينا ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، والذي يرصد حركة أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في تحديث لحظي.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى في البنك المركزي المصري حوالي 49.46 جنيه للشراء و49.60 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” أمام الجنيه المصري مستهل تداولات اليوم نحو 52.24 جنيه للشراء، 52.39 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في سوق الصرف المصرية بداية اليوم نحو 62.48 جنيه للشراء، 62.68 جنيه للبيع.

و وصل متوسط سعر صرف الدولار الكندى مقابل الجنيه المصري 35.376 جنيه للشراء ، 35.269 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري 32.228 جنيه للشراء ، و 32.122 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف الفرنك السويسرى مستهل اليوم , 56.158 جنيه للشراء ، مقابل 55.968 جنيه للبيع .

وصل سعر صرف الـ 100 ين يابانى , امام الجنيه المصري نحو 32.08 جنيه للشراء، 32.18 جنيه للبيع.

و سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.83 جنيه للشراء و 6.85 جنيه للبيع.

و بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري , مستهل اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري , و أكثرها تداولا “ الريال السعودي , الدينار الكويتي , و الدرهم الإماراتي ”.

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري نحو 13.17 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري , حوالي 160.87 جنيه للشراء، 161.37 جنيه للبيع.

ووصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري , بداية اليوم نحو 13.46 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال القطرى , بداية اليوم الأربعاء , 13.605 جنيه للشراء، وللبيع 13.559 جنيها .

فيما سجل متوسط سعر صرف الدينار الأردنى في البنك المركزي المصري 69.914 جنيه للشراء , و 69.669 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى 131.593 جنيه للشراء , و 131.206 جنيه للبيع.