الأمم المتحدة: قلقون إزاء تصعيد النزاع بين روسيا وأوكرانيا

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء "التصعيد" و"استمرار النزاع" بين روسيا وأوكرانيا على خلفية استخدام أوكرانيا لصواريخ ATACMS الأمريكية ضد الأراضي الروسية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "كنا نعبر دائما عن قلقنا إزاء التصعيد واستمرار هذا النزاع بشكل عام، ناهيك عن التصعيد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الثلاثاء أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت مقاطعة بريانسك الروسية بـ 6 صواريخ أمريكية الصنع من نوع ATACMS.

ويأتي ذلك على خلفية التقارير الإعلامية، التي لم ينف المسؤولون الأمريكيون صحتها، حول أن الإدارة الأمريكية قررت رفع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية لصواريخ ATACMS التكتيكية الأمريكية الصنع لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.