روسيا وكوريا الشمالية تتفقان على زيادة الرحلات الجوية بينهما

صرحت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية بأن كوريا الشمالية وروسيا اتفقتا على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، والعمل على خطط لإطلاقها من المدن الرئيسية أيضا.

واتفق البلدان على زيادة الرحلات الجوية ليس فقط من شرق روسيا بل ليشمل المدن الرئيسية أيضا، حيث بلغ إجمالي عدد السياح المتبادل بين كوريا الشمالية وروسيا حتى سبتمبر 2024، أكثر من 5000 سائح، اختار 70% منهم السفر بالخطوط الجوية.

وأضافت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية أنه تم عقد عشرات الاجتماعات خلال الدورة الـ11 للجنة الحكومية الروسية الكورية الشمالية في بيونغ يانغ، حيث ناقش الجانبان أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضية والثقافية والسياحية والتعليمية. كما التقى وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لبحث مجالات التعاون المختلفة.

وفي مجال الرياضة اتفق الطرفان أيضا على زيادة التبادلات. وتعتزم روسيا وكوريا الشمالية زيادة التعاون في المجال الثقافي عبر تقديم العروض الفنية والفعاليات المشتركة وتبادل المعارض الفنية والمهرجانات السينمائية.