سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سيطرت حالة من الاستقرار النسبي على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الرف المصرية مستهل تداولات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، بعد الزيادة الجديدة التي سجلها سعر العملة الأمريكبة في البنوك المصرية ، وفقًا لآخر تحديث لسعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، عبر شاشات عرض أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصرى نحو 49.46 جنيه للشراء، و 49.56 جنيه للبيع، بارتفاع 11 قرشا للشراء والبيع.

في بنك مصر سجل سعر صرف الدولار الأمريكي بداية اليوم ,49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بارتفاع 11 قرشا للشراء والبيع عن أسعار الأمس .

أما في بنك القاهرة سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع .

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي بداية اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدول حوالي 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع .

وفي بنك البركة مصر سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع .

في بنك قناة السويس سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستهل تداولات اليوم 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول عند نحو 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع .

و سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية حوالي 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع .

وثبت سعر صرف الدولار الأمريكي مستهل اليوم في بنك التعمير والإسكان عند نحو 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع .

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 49.5 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع .

و عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء للعملات مستهل اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 سجل 50.06 جنيه للشراء مقابل 49..56 جنيه للبيع.