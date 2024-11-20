تشريح جثة شخص عثر عليه ميتًا داخل ماسورة صرف صحي بأطفيح

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بتكليف الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمان شخص عثر عليه ميتًا داخل ماسورة صرف صحي بأطفيح، وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء وفاته من عدمه، وتمهيدًا للتصريح بدفنه.

كما استمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

جثة في ماسورة صرف

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة أطفيح، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل غرفة دخول خلف محطة رفع بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص، أن الجثة لشخص يدعى "علاء.أ." 37 سنة، وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.