التحفظ على سائقي سيارتين تسببا في إصابة 4 أشخاص بمنشأة القناطر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتحفظ على سائقي سيارتين تسببا في إصابة ٤ أشخاص؛ إثر حادث تصادم بمدخل قرية أبو غالب التابعة لمركز منشأة القناطر، بعدما استعملت عن الحالة الصحية للمصابين، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

حادث تصادم و4 مصابين

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمدخل قرية أبو غالب بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارتين مما أسفر عن سقوط 4 مصابين نقلوا إلى المستشفى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.