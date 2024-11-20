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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مندوب مصر في مجلس الأمن: حان الوقت لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين

السفير أسامة عبد
السفير أسامة عبد الخالق
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أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة مخصصة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، بأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ضرورة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعا السفير الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في إطار عملية سلام جادة تضمن حل الدولتين، بما يتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف «عبد الخالق» أن تحقيق السلام العادل والشامل هو السبيل لضمان الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة.

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