10 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية بحوالي 10 جنيهات للجرام الواحد بعد أن شهدت حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “ الأكثر مبيعا وإقبالا في مصر” بداية تعاملات اليوم الأربعاء نحو 3695 للبيع و3670 جنيها للشراء.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار24 “ الأعلى و الأغلى فئة بين الأعيرة المتداولة في السوق المصرية ” إلى 4222.75 جنيها للبيع و 4194.25 جنيها للشراء.

و سجل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في بداية تعاملات اليوم نحو3871 جنيها للبيع، و3844.75 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة بداية اليوم إلى حوالي 3167.25 جنيها للبيع، و3145.75 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر بداية تعاملات اليوم نحو 2463.25 جنيها للبيع، و2446.75 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية إلى 2111.5 جنيها للبيع، و2097.25 جنيها للشراء.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار" 9 " في مصر نحو 1583.5 جنيها للبيع، 1572.75 جنيها للشراء.

و بلغ سعر الجنيه الذهب “و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ” بداية اليوم حوالي 29.440 ألف جنيه .

يأتي تعافي سعر الذهب في مصر بدعم من توقف سعر الذهب العالمي عن الهبوط ليحاول تعويض جزء من الخسائر التي سجلها خلال الفترة الماضي، وذلك مع استمرار تأثر حركة السعر المحلي بتغيرات سعر الذهب العالمي بشكل أساسي.

وفي بورصة الذهب العالمية تأثر المعدن الأصفر عالميا جراء التوترات التي تشهدها المنطقة والساحة الدولية، ومخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة وكلها عوامل تُؤثر على سعر الذهب وكذلك تقلص رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، دعم الدولار وحد من مكاسب الذهب.

ومدد الدولار الأمريكي تراجعه بفعل جني الأرباح، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ بداية العام خلال الأسبوع الماضي على خلفية تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز نسبيًا من مكاسب الذهب بعد سلسل حادة من التراجع.

سجّل سعر أونصة الذهب عالميا وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب وتعد أحد أهم أدوات الاستثمار الآمن حوالي 2625 دولارا للأوقية، متراجعا بنحو 10 دولارات مقارنة بأسعار الأمس.