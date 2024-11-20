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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: بريطانيا تصب الزيت على النار في أوكرانيا

السفارة الروسية لدى
السفارة الروسية لدى العاصمة البريطانية لندن
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صرحت السفارة الروسية لدى العاصمة البريطانية لندن بأن البريطانيين يسعون إلى صب الزيت على النار ويفضلون تصعيد النزاع الأوكراني ولا يتخلون عن فكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن سفارة موسكو لدى العاصمة البريطانية، تعليقها على التصريحات والتصرفات غير الودية للسلطات البريطانية، أن مسؤولية إطالة النزاع والخسائر البشرية والدمار في أوكرانيا يقع على عاتق شركاء كييف الغربيين وخاصة البريطانيين.

وحثت السفارة الروسية الحكومة البريطانية على التفكير في العواقب والامتناع عن دفع العالم إلى خطر كبير من أجل مصالح جيوسياسية وهمية.

وتأتي تصريحات السفارة الروسية في أعقاب فرض بريطانيا عقوبات ضد عدد من العاملين في منظمات روسية تعنى بالتربية الوطنية للأطفال والنشء الروس، مثل الحركة الروسية الوطنية العسكرية للأطفال والنشء "يونارميا" ومركز التربية العسكرية والوطنية للشباب "أفانغارد" ومركز التدريب العسكري والرياضي والتربية الوطنية "فوين".

موسكو بريطانيا الزيت النار أوكرانيا