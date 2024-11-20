الاحتلال الإسرئيلي يقتحم قرى وبلدات شرق نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عدة قرى وبلدات شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات سالم ودير الحطب وبيت فوريك وبيت دجن شرق المدينة، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، والقنابل المضيئة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الاحتلال اقتحم البلدة بعدة آليات عسكرية، وداهم جنود الاحتلال عددا من أحياء البلدة، ومنعوا الفلسطينين من التجول.