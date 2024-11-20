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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مونتينيجرو تضرب تركيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

منتخب مونتينيجرو
منتخب مونتينيجرو
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حقق منتخب مونتينيجرو فوزًا مستحقًا على نظيره التركي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تألق نيكولا كريستوفيتش بشكل لافت في اللقاء، حيث سجل ثلاثية "هاتريك" لمونتينيجرو في الدقائق 29، 45، و72، ليقود منتخب بلاده لتحقيق الفوز.

من جهة أخرى، أحرز كينان يلديز هدف تركيا الوحيد في الدقيقة 37، بعد مجهود فردي رائع.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد منتخب  مونتينيجرو إلى 3 نقاط ليبقى في قاع المجموعة  بينما تجمد رصيد تركيا  عند 11 نقطة، ليهبط الى المركز الثاني واللعب فى مرحلة الملحق 

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