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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المجر تنتزع نقطة ثمينة من ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

المنتخب المجري
المنتخب المجري
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انتهت، منذ قليل، مواجهة المنتخب الألماني ونظيره المجري بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات  دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

افتتح المنتخب الألماني التسجيل في الدقيقة 76 عبر اللاعب فيلكيس نميشا، الذي استغل تمريرة مميزة من كاي هافرتز ليُسدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء، مانحًا التقدم لفريقه.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، تمكن المنتخب المجري من خطف التعادل عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح لاعبه  دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 99 ، بعدما احتسب الحكم ركلة الجزاء نتيجة عرقلة واضحة داخل المنطقة.

بهذا التعادل، رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 14 نقطة، ليبقى في صدارة المجموعة الرابعة، بينما وصل رصيد المنتخب المجري إلى 6 نقاط 

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