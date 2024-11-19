غدا.. عرض فيلم "حالة مشاعر" ضمن آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

يشهد، غدا الأربعاء ، عرض فيلم "حالة مشاعر"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "حالة مشاعر" وثائقي تدور أحداثه حول ما قررته المخرجتان كارول منصور ومونا خليدي، اللتان تعتبران من أصدقاء عائلة أبو سته، من تسليط الضوء على رحلة الدكتور الفلسطيني غسان أبو ستة الطبية داخل فلسطين. حاولت المخرجتان التقاط مشاعره الخام وبدأتا بتصويره منذ لحظة وصوله من غزة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 90 دقيقة، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج كارول منصور ومنى خاليدي، وإنتاج مشترك بين فلسطين، الأردن، لبنان، المملكة المتحدة، الكويت.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".