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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نقل الكاتب بشير الديك للعناية المركزة

بشير الديك
بشير الديك
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أعلن الكاتب أيمن سلامة عن نقل الكاتب بشير الديك للعناية المركزة، وطالب الجميع بالدعاء له.

كشف أيمن سلامة في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن نقل الكاتب بشير الديك ليلة عرض فيلمه سواق الاتوبيس بعد الترميم، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥.

جاء فى منشور سلامة "الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الاتوبيس يرقد في العناية المركزة، الرجاء الدعاء له بالشفاء".

تفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا وأهل الفن مع الخبر وتمني الجميع الشفاء العاجل للكاتب الكبير بشير الديك.

يشار الى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رمم نسخ بعض الأفلام للعرض بالمهرجان خلال دورته الـ ٤٥، مثل فيلم "سواق الاتوبيس" وفيلم "قشر البندق".

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