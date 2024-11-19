التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأردن والكويت في تصفيات كأس العالم

انتهت مواجهة منتخب الأردن ونظيره الكويت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

دخل المنتخب الأردني اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، بينما بدأ المنتخب الكويتي المباراة في المركز الخامس برصيد 3 نقاط فقط.

تمكن المنتخب الأردني من التقدم مبكرًا عن طريق لاعبه يزن النعميات في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بتقدم "النشامى" بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، نجح المنتخب الكويتي في العودة للمباراة عند الدقيقة 68، عندما أحرز محمد دحام هدف التعادل ورغم محاولات المنتخبين لتحقيق الفوز، استمر التعادل حتى صافرة النهاية

بهذا التعادل، رفع منتخب الأردن رصيده إلى 9 نقاط ليظل في المركز الثاني، بينما وصل المنتخب الكويتي إلى 4 نقاط، لكنه لا يزال يحتل المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية، مع استمرار المنافسة على التأهل.