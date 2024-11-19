غدا.. عرض فيلم "ثيلما" ضمن البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة

يشهد، غدا الأربعاء عرض الفيلم الأمريكي "ثيلما"، ضمن البانوراما الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "ثيلما" روائي تدور أحداثه حول عندما تُخدع ثيلما بوست، البالغة من العمر 93 عامًا، من قبل مُحتال عبر الهاتف يتظاهر بأنه حفيدها، تنطلق في رحلة خطيرة عبر المدينة لاستعادة ما أُخذ منها.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 97 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساء على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج جوش مارجولين.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".