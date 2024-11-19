البحرين وأستراليا يتعادلان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

تعادل منتخب البحرين مع نظيره الأسترالي بهدفين لكل منهما في مباراة مثيرة أقيمت على استاد البحرين الوطني بالرفاع، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

افتتح منتخب أستراليا التسجيل مبكرًا في الدقيقة الأولى عبر اللاعب يينجي وظل المنتخب البحريني يحاول تعديل النتيجة حتى الدقيقة 75، عندما نجح مهدي عبدالجبار في إحراز هدف التعادل

وبعد دقيقتين فقط، عاد عبدالجبار للتألق وسجل الهدف الثاني له وللبحرين في الدقيقة 77

في اللحظات الأخيرة من المباراة، تمكن المنتخب الأسترالي من خطف هدف التعادل عن طريق يينجي لتنتهي المباراة بتعادل مثير بين الفريقين.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد أستراليا إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما رفع منتخب البحرين رصيده إلى 6 نقاط، ليستقر في المركز الخامس، مع استمرار المنافسة القوية في المجموعة.