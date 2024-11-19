للرد على الشائعات.. شوبير مع «عواد والمهدي» في إحماء حراس المنتخب قبل لقاء بتسوانا.. شاهد

أثارت بعض صور تدريب مصطفى شوبير منفردا قبل بداية لقاء منتخب مصر أمام بتسوانا ردود افعال صاخبة على مواقع السوشيال ميديا بسبب عدم وجود محمد عواد والمهدي سليمان مع مصطفى شوبير في التدريبات .

وكشف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني عدم صحة هذه الأخبار والصور المتداولة .

وأشار الجهاز الفني أن الحراس الثلاث قاموا بعملية الإحماء قبل المباراة تحت قيادة مدرب الحراس .

وتابع: في آخر المران ينفرد مدرب الحراس مع الحارس الأساسي، ورفض الجهاز الفني لغة التعصب على السوشيال ميديا وتحويل الأمر إلى الأهلي والزمالك بعيد عن مصلحة منتخب مصر .

وحصل موقع «البوابة نيوز» على فيديو للحراس الثلاث قبل المباراة أثناء عملية الإحماء.

وتعادل منتخب مصر مع بوتسوانا بهدف لكل منهما فى المباراة التى جرت اليوم الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتى حسمها الفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة.





تقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16.



بهذه النتيجة، تصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بعد نهاية تصفيات أفريقيا برصيد 14 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ليتأهلا سويا إلى أمم أفريقيا عن هذه المجموعة.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن اكتمال قائمة المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب، وتضم البطولة 24 منتخبًا يمثلون مختلف أرجاء القارة الإفريقية.

قائمة المنتخبات المتأهلة

- شمال إفريقيا: المغرب (الدولة المستضيفة)، الجزائر، مصر، تونس.

- غرب إفريقيا: السنغال، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، الكاميرون، نيجيريا، غينيا الاستوائية، بنين، غانا.

- شرق ووسط إفريقيا: أوغندا، زيمبابوي، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، الجابون، السودان، تنزانيا.

- جنوب إفريقيا: موزمبيق، أنجولا، جزر القمر، بوتسوانا، مالي، جنوب إفريقيا.

تعد هذه النسخة واحدة من أكثر النسخ المنتظرة، نظرًا للتنافسية العالية بين المنتخبات، خصوصًا مع وجود أسماء كبيرة مثل السنغال، حاملة اللقب، والمغرب التي قدمت أداءً مشرفًا في كأس العالم 2022.

موعد البطولة

تبدأ البطولة في يناير 2025 وتستمر لمدة شهر، حيث تستضيف المغرب جميع المباريات في مدنها الكبرى وسط استعدادات كبيرة لضمان نجاح هذا الحدث القاري.