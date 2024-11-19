حزب الله: قتلنا أكثر من 110 جنود إسرائيليين وأصبنا 1050 آخرين بعد الاجتياح البري للبنان

أكد (حزب الله) اللبناني، أنه قتل أكثر من 110 جنود إسرائيليين منذ بدء الاجتياح البري للبنان.

وأضاف الحزب - في بيان أذاعه التلفزيون اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن عدد الجرحى بلغ 1050 من ضباط وجنود، أغلبهم في حالة حرجة، مشيرا إلى أنه دمر 48 دبابة "ميركافا" و9 جرافات عسكرية، وآليتين "هامر" ومدرعتين وناقلتي جند، كما أسقط 6 مسيرات من طراز "هرمز 450" ومسيرتين من طراز هرمز 900.

وأكد البيان أن هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر الجيش الإسرائيلي في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية والمستوطنات والمدن المحتلة، التي تم استهدافها.