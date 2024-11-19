انفراد.. 80 ألف جنيه جدية حجز تأشيرة الحج.. وبرامج مميزة بأسعار خاصة

كشفت ضوابط تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1446 هـ، التي أصدرها اليوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عن إلزام المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة حج سياحي بسداد مبلغ جدية حجز لدخول قرعة الحج بواقع 80 ألف جنيه للمستوى خمس نجوم، و30 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي والبرى، ثم يسدد مبلغ (150) جنيه لا ُترد وهو مقابل الخدمات الإلكترونية.

وفيما يخص مواعيد إجراءات الحج، نصت الضوابط على فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي 20 نوفمبر 2024 الموافق 18 جمادى الأول 1446هـ، وحتى 20 ديسمبر 2024 الموافق19 جمادى الآخر 1446هـ، ثم يتم إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة في 23 ديسمبر 2024 م الموافق 22 جمادى الآخر، ثم تسجيل الكيانات (التضامنات) بين الشركات لكافة المستويات معا 24 ديسمبر 2024 الموافق 25 جمادى الآخر، ثم ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية مع الإلتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني من 1 يناير 2025 الموافق 1 رجب 1446 هـ، وحتى 14 فبراير 2025 الموافق 15 شعبان 1446 هـ.

وفيما يخص الحد الأقصى لتسجيل الجوازات، فقد بلغت للمستوى أ بسنوات خبرة أكثر من 9 سنوات للخمس نجوم 60 جواز سفر، وللاقتصادي والبري 80 جوازا، وللمستوى ب بخبرة من 7 سنوات حتى 9 سنوات للخمس نجوم 40 جوازا، وللاقتصادي والبري 60 جوازا، لأول مرة وحتى 6 سنوات 20 جوازا للخمس نجوم و40 جوازا للاقتصادي والبري.

انفردت "البوابة نيوز" بنشر أسعار برامج الحج 2025 م، 1446 هـ والتي جاءت كالتالي:

سياحي خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر بسعر 580000 جنيه، ثم خمس نجوم ب 250 متر من ساحة الحرم وحتي 1250 متر بسعر 520000 جنيه، ثم سياحي اقتصادي طيران أ موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 متر بسعر 295000 جنيه، ثم اقتصادي ب موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250متر وحتى 2000 متر بسعر 275000 جنيه، ثم اقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل(العزيزية،النزهة ،الزاهر) بسعر 250000 جنيه.

وجاءت أسعار الحج البرى كالتالي: سياحي برى أ موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 متر بسعر 260000 جنيه، ثم بري ب موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250متر وحتى 2000 متر بسعر 245000 جنيه، ثم بري ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل (العزيزية،النزهة،الزاهر) بسعر 225000 جنيه.

وبينت الوزارة، أن هذه الأسعار تُمثل الحد الأقصى لأسعارالبرامج، وتلتزم الشركات بتنفيذ البرامج بالأسعار والمواصفات والخدمات￼ التي تعلن عنها دون تغيير، كما أن جميع الأسعار الواردة بالضواب لا تشمل تذاكر الإنتقال (الطيران) أو الباخرة لبرامج البري.

كما يمكن للشركات إضافة تحسين لبرامج الاقتصادي او البري ج ، بفنادق خمس نجوم حتى 250 متر من الحرم مقابل تحصيل مبلغ 17 ألف جنيه، ويمكن بفنادق 4 نجوم لمسافة أبعد حتى 750 متر من الحرم مقابل تحصيل 14 ألف جنيه من كل حاج.

وسمحت ضوابط وزارة السياحة والآثار، بطرح برامج مميزة للحج السياحى للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقا للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن، وبينت أيضا أن الأسعار المشار إليها تخضع لأية زيادة قد تطرأ من الجانب السعودي، على ألا تتم زيادة الأسعار المعلنة بهذه الضوابط إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا للعمرة والحج لدراسة أسباب الزيادة والنظر في اعتمادها من عدمه، وفي جميع الأحوال لا تسري أية زيادة سعرية إلا بعد موافقة اللجنة مع إحاطة الوزير بما يطرأ من تعديل في الأسعار.