رئيسة وزراء إيطاليا في قمة العشرين: قضيتا الفقر والجوع بعيدتان عن الحل

قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، اليوم /الثلاثاء/، إن قضيتي الفقر والجوع، لا تزالان بعيدتان كل البُعد عن الحل، وذلك على خلفية إطلاق التحالف العالمي لمُكافحة الفقر والجوع التي أعلن عنها الرئيس البرازيلي ورئيسة قمة مجموعة العشرين لولا دي سيلفا.

ونسبت وكالة الأنباء الإيطالية (آنسا) إلى ميلوني قولها، خلال مؤتمر صحفي، على هامش قمة مجموعة العشرين: "نحن بعيدون جدا عن حل قضايا الجوع والفقر، نظرا للأزمات المستمرة، في أوكرانيا حيث استخدمت روسيا القمح كسلاح".

وفي منطقة الشرق الأوسط أشارت ميلوني إلى أن بلادها قامت، من خلال مبادرة الغذاء من أجل غزة، بتسليم 47 طنا من الضروريات الأساسية، بينما تعمل على وقف فوري لإطلاق النار.