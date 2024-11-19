خلال جلسة "ما بعد الجيل الخامس" .. شاكر: "مصر سوق واعدة و نتطلع لما سيقدم من خدمات الجيل الخامس"

أكد ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج، أن الجيل الخامس (5G) يعد نقلة نوعية في عالم تكنولوجيا الاتصالات، مقارنة بالأجيال السابقة. وأوضح أن هذه التقنية تحتاج إلى ترددات أكبر لتحقيق أداء أفضل.

وأوضح شاكر أن هذه التكنولوجيا الجديدة توفر مزايا أفضل على نفس الترددات.

وأشار شاكر إلى أن شركات الاتصالات تضع محددات خاصة للجيل الخامس لضمان تقديم خدمة متميزة.

وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المعني لإطلاق الخدمة.واكد أن الشركة تعمل على تجهيز الحلول المناسبة للتعامل مع أي تحديات قد تطرأ.

ولفت شاكر إلى أن الجيل الخامس (5G) وتردداته مدخلًا هامًا للعديد من الخدمات المختلفة مقارنة بالجيل الرابع (4G). من الممكن الانتقال من 4G إلى 5G، وقد قام المهندس محمد شمروخ بعمل كبير في هذا السياق.

ونوه شاكر أن استخدام التكنولوجيا المناسبة مع التطبيقات الملائمة سيكون له تأثير كبير على تحسين خدماتنا كمشغلين.

وضرب شاكر مثال أنه إذا كنا نرغب في توسيع النطاقات المتاحة، يجب أن نحدد التكنولوجيا المناسبة التي نستخدمها.

وأوضح شاكر أننا نراقب السوق ونقارن بين وضعنا والدول الأخرى، حيث تختلف الظروف لدينا عن تلك الموجودة في الدول الأخرى. مضيفا أن العنوان الأنسب لنا في تلك الجلسة "مصر سوق واعد واننا نتطلع لما سيقدم سواء من خدمات الجيل الخامس او الاطار التنظيمى بين تكنولوجيا الاتصالات والتكنولوجيا المالية وتمويل المستهلك".