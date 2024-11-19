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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين: ارتفاع حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 5

عدد من الشهداء في
عدد من الشهداء في غزة
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ارتفعت حصيلة شهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على الحي الشرقي من مدينة جنين إلى خمسة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الثلاثاء/ - باستشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن القوات أخلت سبيل طاقمها الذي حاصرته داخل أحد المنازل في الحي الشرقي من المدينة، وسلمته جثماني شهيدين كانا داخل المنزل، وقد تم نقلهما إلى مستشفى جنين الحكومي.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار صوب شابين خلال اقتحامها الحي الشرقي من المدينة، وتركتهما ينزفان ومنعت طواقم الإسعاف من نقلهما؛ ما أدى لاستشهادهما.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات فجر اليوم، وقد أصيب خلال هذا العدوان 9 فلسطينين بالرصاص الحي، وبشظايا قذيفة أطلقتها مسيرة إسرائيلية، وسط تدمير للبنية التحتية، الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء واسعة في المدينة والمخيم.

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