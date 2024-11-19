مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر في حادث مروري بالفيوم، حيث اصطدمت دراجة نارية بسيارة ملاكي على الطريق الدائري، وتم نقل الجثتين إلى مشرحه مستشفى الفيوم العام، والمصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، تتضمن بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية (موتوسيكل) وسيارة ملاكي بطريق الفيوم بالطريق الدائري بالفيوم ، مع وجود متوفين ومصاب.

على الفور، انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الدراجة النارية اصطدمت بسيارة ملاكي بسبب السرعه الزائده ، مما تسبب في وفاة اثنين وإصابة آخر.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة الفيوم العام، والمصاب إلى المستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج،

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفيين لذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنهما في مقابر أسرتهم بالفيوم .