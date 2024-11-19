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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان القاهرة السينمائي.. الشيبي والريفي وداري يدعمون أبطال الفيلم المغربي "أنا مش أنا"

محمد الشيبي
محمد الشيبي
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حرص عدد من نجوم الفن والرياضة علي دعم أبطال الفيلم المغربي “أنا مش أنا”، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان من أبرزهم، محمد الشيبي وأشرف داري وجيهان خليل ومحمد الريفي.

‏‎الفيلم بطولة عزيز داداس زيُعد وهو من أبرز الممثلين المغاربة،  ومن أبرز أعماله السينمائية:  “الطريق إلى كابول” (2012)، “انا ماشي انا” (2023))* ، والبطل (2024)، 

تشارك في البطولة مجدولين الإدريسي ، ومن أبرز أعمالها السينمائية: “لحنش” (2017)، انا ماشي انا (2023) ، على الهامش (2024)، ومن إخراج هشام الجباري الذي سبق وحصد العديد من الجوائز تقديرًا لإسهاماته في تطوير الدراما المغربية. من أبرز أعماله السينمائية: “دموع إبليس” (2015)، انا ماشي انا” (2023)، و“حادة وكريمو ” (2024).

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مهرجان القاهرة السينمائي المغربي محمد الشيبي محمد الريفي