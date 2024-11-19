ads
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو من داخل غزة: "حماس" لن تحكم القطاع مجددًا

رئيس الوزراء الإسرائيلي،
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حركة "حماس" لن تتمكن من حكم قطاع غزة مجددًا.

وأضاف نتنياهو - في تصريحات له من داخل قطاع غزة المحتل، نقلتها قناة "أي 24 الإسرائيلية - أن الجيش الإسرائيلي حقق نتائج ممتازة في ضرب قدرات حماس وأن هدفه الأساسي هو ألا تتمكن حماس من حكم غزة مجددًا.

وأوضح نتنياهو أن "حكومته تعمل على إضعاف قدرات حماس العسكرية بشكل كبير، كما أن هناك خطوات لتقويض قدراتها الإدارية".

وأشار إلى أن كل من يدلي بمعلومات عن المحتجزين في غزة، سيحظى بممر آمن هو وعائلته للخروج من غزة، وسيقدم مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تساعد في تحديد مكان الخاطفين.

نتنياهو غزة الجيش الإسرائيلي حماس