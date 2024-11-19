نتنياهو من داخل غزة: "حماس" لن تحكم القطاع مجددًا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حركة "حماس" لن تتمكن من حكم قطاع غزة مجددًا.

وأضاف نتنياهو - في تصريحات له من داخل قطاع غزة المحتل، نقلتها قناة "أي 24 الإسرائيلية - أن الجيش الإسرائيلي حقق نتائج ممتازة في ضرب قدرات حماس وأن هدفه الأساسي هو ألا تتمكن حماس من حكم غزة مجددًا.

وأوضح نتنياهو أن "حكومته تعمل على إضعاف قدرات حماس العسكرية بشكل كبير، كما أن هناك خطوات لتقويض قدراتها الإدارية".

وأشار إلى أن كل من يدلي بمعلومات عن المحتجزين في غزة، سيحظى بممر آمن هو وعائلته للخروج من غزة، وسيقدم مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تساعد في تحديد مكان الخاطفين.