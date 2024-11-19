وزير الثقافة يتفقد فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي ويشيد بالإقبال الجماهيري الكبير

ضمن متابعاته الميدانية المتواصلة لأنشطة وزارة الثقافة، حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ‏على تفقد فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، حيث شهد عددًا من العروض ‏والفعاليات الثقافية المقامة بعدد من المواقع بدار الأوبرا المصرية.

وأعرب وزير الثقافة عن سعادته الكبيرة للإقبال الجماهيري الذي يشهده المهرجان هذا العام، ‏مشيدًا بحضور الشباب، الذي يشكل جزءًا مهمًا من هذا الحدث الكبير، مؤكدًا أن هذا الإقبال يجسد ‏الوعي الثقافي العميق لدى الجمهور ، وخاصة الجيل الجديد، الذي يظهر شغفه الكبير بالفن السابع، ‏ويعكس اهتمامه المتزايد بالفنون والسينما.

وقال إن مهرجان القاهرة السينمائي هو حدث ثقافي مهم يؤكد الريادة المصرية في المجال الثقافي والسينمائي على مستوى المنطقة والعالم، ‏كما يُعد منصة مُهمة ومُلهمة لعرض الأفلام العربية والدولية، ويعزز ‏مكانة مصر كعاصمة عالمية للثقافة والفن.

كما وجه وزير الثقافة الشكر لجميع القائمين على تنظيم المهرجان، مؤكدًا أن مهرجان القاهرة السينمائي ‏سيظل حدثًا مميزًا يعكس الإبداع والاحترافية المصرية في مجالات الثقافة والإبداع.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يختتم فعالياته يوم الجمعة المقبل 22 نوفمبر الجاري، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي ‏وإفريقيا، ‏وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة ‏A‏ في ‏الاتحاد ‏الدولي للمنتجين بباريس "‏FIAPF‏".