حريق بمحيط معابد الكرنك.. والسياحة: "المعالم الأثرية لم تتضرر"

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق محدود اندلع بمنطقة النباتات والحشائش المحيطة بمعبد موت جنوب معابد الكرنك بمدينة الأقصر، دون وجود مصابين أو خسائر بشرية، حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة بمتابعة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر والوقوف على ملابسات الحريق.

وذكر شهود عيان، أنه تم رصد اندلاع حريق في حشائش جافة وعدد من أشجار النخيل، بمحيط معابد الكرنك، وبالقرب من معبد موت بمحافظة الأقصر دون وقوع أي إصابات، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني والإسعاف تصاحبها سيارات النجدة والأجهزة المعنية لموقع البلاغ، حيث تبين أن الحريق يبعد مسافة 350 مترًا عن السور الأثري لمعابد الكرنك، ويبعد 700 متر عن المسارات السياحية داخل المعبد، بالطريق الخلفي بالنجع الطويل بمنطقة الكرنك، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر تذكر.

وزارة السياحة والآثار توضح حقيقة الحادث

وأصدرت وزارة السياحة والآثار، بياناً حول الحادث، أوضحت خلاله أنه تم السيطرة على حريق محدود كان قد نشب في منطقة النباتات والحشائش المتاخمة لمعبد موت جنوب معابد الكرنك بمدينة الأقصر دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، مؤكدا أن الحريق لم يمس أية من القطع الأثرية بالمنطقة وأنها جميعا في حالة جيدة من الحفظ.

وأوضحت الوزارة، أنه فور العلم بنشوب الحريق وتلقي البلاغ، توجه فريق متخصص من الأثريين والمرممين بمنطقة آثار الأقصر لمكان الحريق واتخاذ كافة إجراءات الحماية اللازمة، كما قاموا فوراً إخماد الحريق، بإجراء معاينة فنية شاملة للمنطقة للتأكد من سلامة العناصر الأثرية وتم التأكد من سلامتها وأنها لم تتأثر بالحريق وأنها في حالة جيدة من الحفظ ولم تصب بأي أضرار، مشيرة إلى أن الوزارة أكدت جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ في المواقع الأثرية، مشددة على التزامها بحماية التراث المصري والحفاظ عليه.

غرفة الكوارث: الحريق الثاني بالمنطقة خلال مدة قصيرة

من جانبه، صرح محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالأقصر، أن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، تمكنوا السيطرة على حريق محدود نشب في بعض المخلفات بمحيط معابد الكرنك في منطقة الكرنك، مضيفاً هذه هي المرة الثانية لنشوب الحريق في المنطقة الخلفية لمعابد الكرنك خلال الفترة الماضية، حيث أتت النيران في بعض أشجار النخيل والحشائش بالمنطقة دون مصابين أو خسائر بشرية، حيث تلقت غرفة العمليات إخطاراً يفيد بنشوب حريق في المنطقة الخلفية للمعبد وانتقلت سيارتا إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها للمنازل المجاورة ومنطقة المعبد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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