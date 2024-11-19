ننفرد بنشر أسعار برامج الحج السياحي 2025

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977.

تنفرد "البوابة نيوز" بنشر أسعار برامج الحج 2025 م، 1446 هـ.

جاءت أسعار برامج الحج كالتالي:

سياحي خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 مترا بسعر 580000 جنيه، ثم خمس نجوم ب 250 مترا من ساحة الحرم وحتي 1250 مترا بسعر 520000 جنيه، ثم سياحي اقتصادي طيران أ موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 مترا بسعر 295000 جنيه، ثم اقتصادي ب موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 مترا وحتى 2000 متر بسعر 275000 جنيه، ثم اقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل (العزيزية، النزهة، الزاهر) بسعر 250000 جنيه.

وجاءت أسعار الحج البري كالتالي: سياحي برى أ موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 مترا بسعر 260000 جنيه، ثم بري ب موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 مترا وحتى 2000 متر بسعر 245000 جنيه، ثم بري ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل (العزيزية،النزهة،الزاهر) بسعر 225000 جنيه.

وبينت الوزارة، أن هذه الأسعار تُمثل الحد الأقصى لأسعارالبرامج، وتلتزم الشركات بتنفيذ البرامج بالأسعار والمواصفات والخدمات التي تعلن عنها دون تغيير، كما أن جميع الأسعار الواردة بالضوابط لا تشمل تذاكر الانتقال (الطيران) أو الباخرة لبرامج البري.