خبير اقتصادي: 2025 عام البورصات وأسواق المال العالمية

أكد الخبير الاقتصادي محمود عطا، أن البورصة المصرية، تحقق أدءًا جيدًا للغاية منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، وصل لمستويات ونقاط تاريخية، وكان من الطبعي والمرجح أن تحدث عمليات تصحيحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أرقام وأسواق "، المذاع على قناة "أزهري"، إن من أهم عوامل ارتفاعات البورصة المصرية، تأتي مدعومة بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أثر بشكل كبير على حركة الأسهم عالميًا وبالتبعية البورصة المصرية، التي قاربت لمتسوى الـ 32 ألف نقطة، لتشهد عمليات تصحيحية.

وأضاف أنه قد يعاود المؤشر الرئيسي للارتاد لهذا المستوى بعد عمليات جني الأرباح التي كانت طبيعية ان تحدث.

كما أكد على أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجيستية ، محلياً وعالمياً ، حيث تحظى أرامكس بمكانة ريادية كمزوّد لحلول النقل والخدمات اللوجستية عالميا ، والتي تضم كلا من موانئ أبوظبي ومطارات أبوظبي والاتحاد للقطارات، التابعين للقابضة “ADQ"، مشدداً على أن الذهب حظى بفرص كبيرة هذا العام ، ومن المتوقع أن يكون 2025 عام البورصات وأسواق المال العالمية، وكلمة السر في فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.