الأقصر تحتفي بمئوية الرئيس الأمريكي الأسبق "جيمي كارتر".. 60 صورة وفيلم وثائقي لأبرز محطات حياته

نظراً لقيمتها السياحية والتاريخية الكبرى، اختارت السفارة الأمريكية محافظة الأقصر، لتكون محطة رئيسية بعد القاهرة للاحتفال بالعيد المئوي للرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة "جيمي كارتر" والذي يحتفل بعيد ميلاده المائة كأول رئيس أمريكي معمر يصل إلى هذا السن، حيث استضافت مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك، معرض صور لأهم محطات حياته، وفيلم وثائقي يجسد تعلقه وحبه الكبير لموسيقى الروك آند رول.

احتفل الرئيس الأمريكي الأسبق "جيمي كارتر" الذي تولى مقاليد الحكم في الفترة من 1977 إلى 1981، بعيد ميلاده المائة، هذا العام، حيث كانت سنواته بعد الرئاسة نموذجية، ودافع عن العديد من القضايا الخيرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم، كما كانت صداقته الوثيقة مع الرئيس أنور السادات خلال محادثات كامب ديفيد بداية لعلاقة عميقة وطويلة الأمد مع مصر.

بالتزامن مع هذه المناسبة، افتتح المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، وهيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة، معرض "جيمي كارتر: 100 عام من توحيد الشعوب" والمقام بمكتبة مصر العامة بالأقصر، بحضور اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، ومحمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة، في احتفالية تعكس عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.

استهدف المعرض، تسليط الضوء على جهود وإنجازات الرئيس الأسبق "جيمي كارتر" في بناء السلام والدبلوماسية العالمية والعمل الجاد وبناء الجسور بين الشعوب، وخاصة مع الشعب المصري والرئيس الراحل أنور السادات، كما سلط الضوء على العلاقات الثنائية وجهود البلدين في عمليات السلام، والدور الذي لعبته العلاقات المصرية الأمريكية في تعزيز السلام العالمي، وركز المعرض أيضا على مساهمات الرئيس كارتر في الشراكة الدائمة والعميقة بين الولايات المتحدة ومصر التي تستمر في النمو والازدهار بعد أكثر من أربعين عامًا من رئاسته، كما تم عرض فيلم بعنوان "جيمي كارتر: رئيس الروك أند رول"، وهو فيلم وثائقي يستكشف شغف الرئيس كارتر الدائم بالموسيقى.

60 صورة منتقاه لمراحل مختلفة من حياة جيمي كارتر

وقال الدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، لـ"البوابة نيوز" أنه لفخر عظيم أن تشهد جنبات المكتبة، إقامة معرض خاص نظمته السفارة الأمريكية بالقاهرة بعنوان Jimmy Carter: 100 Years Uniting People"، احتفالاً بمئوية الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر المئوي، حيث شهد المعرض تمثيل رسمي رفيع المستوى، وتم عرض نحو 60 صورة متنوعة ومنتقاه للرئيس الأمريكي الأسبق تسجل مراحل مختلفة من حياته خلال 100 عام، بما في ذلك عمله مع الرئيس السادات على اتفاقيات كامب ديفيد وزياراته إلى مصر.

وأضاف حساني، أن المعرض يأتي ضمن مجموعة من الفعاليات لإثراء الحركة الثقافية بالشارع الأقصري، كما يأتي ضمن بروتوكول التعاون المشترك مع السفارة الأمريكية بالقاهرة في عدد من الفعاليات التي من بينها إقامة ندوات تعريفية للتبادل الثقافي والمنح الطلابية مع السفارة، مشيراً إلى أن المعرض سيتستمر لمدة أسبوع ومفتوح بشكل مجاني أمام الجمهور، احتفالاً بهذه المناسبة.

السفيرة الأمريكية: لا يوجد مكان أفضل من الأقصر لتكريم إرث جيمي كارتر

من جانبها، قالت هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة، لـ"البوابة نيوز" أن السفارة الأمريكية تفتخر السفارة الأمريكية بالقاهرة بإقامة معرض "جيمي كارتر: 100عام من توحيد الشعوب في الأقصر، فهو يعد فرصة هامة لإبراز الروابط القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، معربة عن سعادتها بإقامة هذا المعرض في الأقصر واختيارها كأول محطة له خارج القاهرة، ومع ما تتمتع به الأقصر من تراث ثقافي غني وأهمية تاريخية، مؤكدة أنه لا يوجد مكان أفضل من الأقصر لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، مؤكدة أن المدينة بمكانتها الثقافية والتاريخية تمثل الموقع الأمثل لتكريم إرثه، مشددة على دور الأقصر كرمز للسلام والحضارة الإنسانية.

وأضافت السفيرة الأمريكية، أن مجهودات الرئيس جيمي كارتر مستمرة في تشكيل الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر إلى اليوم - خاصة علاقته العميقة مع مصر والشعب المصري، التي تم تشكيلها من خلال صداقته الشخصية مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات وإعجابه به، والتي كانت بمثابة حجر الزاوية لهذه الشراكة

واشادت بالدور التاريخي لكارتر في تعزيز العلاقات بين البلدين، مضيفة : نحن فخورون بالاحتفال بعيد ميلاده المئة في هذه المدينة الرائعة التي تعكس قيم الوحدة والتعاون والتفاهم، وأكدت أن هذه القيم، التي يمثلها كارتر، تبقى خالدة مثل الآثار المصرية الموجودة لتشهد على تاريخ مصر العريق، مؤكدة مواصلة الولايات المتحدة دعم مصر في مختلف المجالات، من الثقافة إلى التعليم والسلام.

فيما صرحت إيفينيا سيديريس نائبة رئيس البعثة في السفارة الأمريكية: "كرس الرئيس جيمي كارتر حياته لجمع شعوب العالم معًا، وخاصا شعبي مصر والولايات المتحدة، بينما كان الرئيس كارتر مدافعًا لا يكل عن القضايا الإنسانية وبطلًا لحقوق الإنسان حول العالم، فقد ركز أيضًا على التحديات والعيوب داخل الولايات المتحدة، متحديًا العنصرية والفقر في ولايته الأصلية جورجيا وفي جميع أنحاء بلدنا، نحن فخورون بالاحتفال بحياته وإرثه اليوم".

كان المركز الأمريكي بالقاهرة (ACC) التابع للسفارة الأمريكية في القاهرة، قد بدأ احتفاله بعيد ميلاد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر المئوي بإقامة معرض فوتوغرافي بعنوان "جيمي كارتر: 100 عام من توحيد الناس" والذي أقيم في مسرح الفلكي الرئيسي وصالة العرض في حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) في التحرير، والذي استمر مفتوحًا للجمهور لمدة 10 أيام، بحضور "إيفينيا سيديريس " نائبة السفيرة الأمريكية في القاهرة والتي قدمت الشكر إلى شركائها، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مكتبة ومتحف الرئيس جيمي كارتر، ومركز كارتر على جهودهم في تنظيم الحدث.

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