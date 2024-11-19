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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ سوهاج يقود حملة مرافق مكبرة بمنطقة سوق ناصر القديم

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
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 قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، حملة مرافق مكبرة بمنطقة سوق ناصر القديم، لإزالة الإشغالات، ورفع مستوى النظافة، وذلك بحضور العميد شادي عبد اللطيف مدير شرطة المرافق، وعلى لطفي رئيس حي شرق.

وأوضح نائب المحافظ أن الحملة ستستمر لمدة أسبوع تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ، مشيرا إلى أنها استهدفت منطقة سوق ناصر القديم، والشوارع المحيطة بالمنطقة، ومحيط العمارات السكنية، حيث تم رفع جميع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات، والشهادات الصحية، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، ووجه نائب المحافظ برفع كفاءة المنطقة وتمهيدها لحين الرصف.

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