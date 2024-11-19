وفاة شاب صعقا بالتيار الكهربائي فى الدقهلية بسبب الأمطار

لقى شاب مصرعه صعقا بالتيار الكهربائي، وذلك خلال عمله على ماكينة كهرباء وسط هطول غزير للأمطار، بقرية طنبارة التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وجرى إيداع جثمانه في مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية،يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطةالسنبلاوين، من أهالي قرية طنبارة دائرة المركز، بمصرع شخص "إدعاء صعق بالتيار الكهربي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، إلى المستشفى وبالفحص تبين مصرع "أحمد عبدالنبي عبدالباسط ، 19 عامًا"، مقيم بقرية طنبارة.

باستدعاء أسرته ومناقشتهم أكدوا أنه أثناء عمل المتوفي على أحد الماكينات الكهربائية وهطول الأمطار خلال عمله عليها، أحدثت ماسًا كهربائيًا و صعقه التيار الكهربائي، وتوفي في الحال ولم يتهموا أحدًا السبب فى ذلك.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.