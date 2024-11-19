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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي لكرة الصالات يمطر شباك كرداسة بـ10 أهداف في الدوري الممتاز

فريق نادى البنك الأهلى
فريق نادى البنك الأهلى لكرة الصالات
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حقق فريق نادى البنك الأهلى لكرة الصالات فوزاً كبيراً على فريق كرداسة ب10 أهداف مقابل هدف فى مباراة تسيدها فريق البنك الأهلى تماماً 
وذلك ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز لكرة الصالات. 
أحرز أهداف البنك الأهلى 
محمد مصطفى شولا (هدفين) 
محمد جمال حسن (هدفين) 
محمد جمال نبو (هدفين) 
، مصطفى عفرتو، فادى أشرف، احمد عبد الرحمن، محمد مدبولى. 
بهذا الفوز يحصد فريق البنك الأهلى ثلاثة نقاط جديدة ليحقق العلامة الكاملة من النقاط من فوزين متتاليين.

الدوري المصري الممتاز كرة الصالات العلامة الكاملة نادي البنك الاهلي ثلاثة نقاط