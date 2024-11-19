البنك الأهلي لكرة الصالات يمطر شباك كرداسة بـ10 أهداف في الدوري الممتاز

حقق فريق نادى البنك الأهلى لكرة الصالات فوزاً كبيراً على فريق كرداسة ب10 أهداف مقابل هدف فى مباراة تسيدها فريق البنك الأهلى تماماً

وذلك ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز لكرة الصالات.

أحرز أهداف البنك الأهلى

محمد مصطفى شولا (هدفين)

محمد جمال حسن (هدفين)

محمد جمال نبو (هدفين)

، مصطفى عفرتو، فادى أشرف، احمد عبد الرحمن، محمد مدبولى.

بهذا الفوز يحصد فريق البنك الأهلى ثلاثة نقاط جديدة ليحقق العلامة الكاملة من النقاط من فوزين متتاليين.