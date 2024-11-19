شركة مياه الإسكندرية تشن حملة لإزالة التعديات على شبكات المياه في أبو قير

قامت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بتنفيذ حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب في المناطق التابعة لفرع أبوقير، وبإشراف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، وبمشاركة إدارة المتابعة الميدانية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان الحفاظ على موارد الدولة.

أسفرت هذه الحملات عن قطع المياه، ورفع التوصيلات غير القانونية (الخلسة) عن العقارات المخالفة، والتى تستخدم مياه الشرب بطريقة غير قانونية بمنطقة عزبة الرحمانة بأبوقير، كما تم تحصيل المستحقات المالية من العقارات المتعاقدة والمواطنين، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المخالفين.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، على أهمية هذه الحملات في الحفاظ على موارد المياه وضمان حصول جميع المشتركين على الخدمات بصورة قانونية وعادلة.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة في الاستماع إلى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها فورًا، بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية.

وتدعو الشركة كافة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام مياه الشرب، والتوجه إلى الفروع التجارية لتقنين أوضاعهم وتجنب التعديات، وذلك لضمان استمرار الخدمات بأفضل جودة.

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