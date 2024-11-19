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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم يبحث استعدادات امتحانات نصف العام ويشدد على ضمان الانضباط

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم
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عقد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم الثلاثاء مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لمناقشة آليات ضمان انضباط العام الدراسي، واستعدادات المديريات لامتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر للقيادات التعليمية على جهودهم الملموسة في تطوير العملية التعليمية، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وداعيًا إلى مواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاحات.

وأكد على مسؤولية المديريات التعليمية عن إجراء امتحانات آمنة ومنضبطة، مع القضاء على الظواهر السلبية التي قد تظهر خلال فترة الامتحانات. وشدد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من الطلاب أو المراقبين، وتكثيف الرقابة لضمان الشفافية والنزاهة.

كما أشار الوزير إلى أهمية تطبيق نظام التقييمات لمتابعة أداء الطلاب وضمان انتظامهم في الدراسة، مع التشديد على متابعة نسب الحضور يوميًا، ومواصلة الزيارات الميدانية للمدارس.

في ختام الاجتماع، منح الوزير مديري المديريات الصلاحيات الكاملة لتطبيق الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم، مؤكدًا ضرورة العمل بروح الفريق لضمان نجاح العملية التعليمية.

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