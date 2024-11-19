قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن اكتمال قائمة المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب، وتضم البطولة 24 منتخبًا يمثلون مختلف أرجاء القارة الإفريقية.

قائمة المنتخبات المتأهلة

- شمال إفريقيا: المغرب (الدولة المستضيفة)، الجزائر، مصر، تونس.

- غرب إفريقيا: السنغال، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، الكاميرون، نيجيريا، غينيا الاستوائية، بنين، غانا.

- شرق ووسط إفريقيا: أوغندا، زيمبابوي، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، الجابون، السودان، تنزانيا.

- جنوب إفريقيا: موزمبيق، أنجولا، جزر القمر، بوتسوانا، مالي، جنوب إفريقيا.

القائمة النهائية

تعد هذه النسخة واحدة من أكثر النسخ المنتظرة، نظرًا للتنافسية العالية بين المنتخبات، خصوصًا مع وجود أسماء كبيرة مثل السنغال، حاملة اللقب، والمغرب التي قدمت أداءً مشرفًا في كأس العالم 2022.

موعد البطولة

تبدأ البطولة في يناير 2025 وتستمر لمدة شهر، حيث تستضيف المغرب جميع المباريات في مدنها الكبرى وسط استعدادات كبيرة لضمان نجاح هذا الحدث القاري.