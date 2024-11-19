"راية لتكنولوجيا المعلومات" تحقق إيرادات 7.5 مليار جنيه بزيادة 58% في 2024

أعلنت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، عن تحقيق نمو مالي استثنائي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث سجلت إيرادات بلغت 7.5 مليار جنيه، بزيادة سنوية نسبتها 58.3%، مدفوعة برؤية استراتيجية ترتكز على الابتكار وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

صرح المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر صحفي بمعرض Cairo ICT في دورته الـ28، أن الشركة حققت قفزات نوعية في مؤشرات الأداء، حيث بلغ إجمالي الربح 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 99.4%، بينما زادت الأرباح التشغيلية (EBITDA) بنسبة 129.8% لتصل إلى 1.1 مليار جنيه. كما ارتفع صافي الدخل بنسبة 153.6% ليصل إلى 695 مليون جنيه، مما أسهم في تحسن هامش الربح الصافي إلى 9.2%.

وأضاف عبد الرسول أن مشاركة الشركة هذا العام تميزت بالتعاون مع شريكتها الاستراتيجية سيسكو، حيث حصلت راية على جائزتي "أفضل شريك لقطاع المؤسسات في الشرق الأوسط وأفريقيا 2024" و**"أفضل شريك في شمال أفريقيا وبلاد الشام 2024"**. كما تم تسليط الضوء على مركز البيانات الإقليمي الثاني (RDH 2)، الذي نال شهادة التصميم Tier III من مؤسسة Uptime، مما يعزز مكانة الشركة كلاعب رئيسي في سوق مراكز البيانات بالمنطقة.

وعرضت راية خلال المعرض حلولًا متطورة تشمل أنظمة الأمان السيبراني، التخزين السحابي، أدوات تحليل البيانات الضخمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأكد عبد الرسول على التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة تساعد العملاء على تحقيق التحول الرقمي بمرونة وكفاءة.

وأشار عبد الرسول إلى أن الشركة تسعى لتعزيز وجودها في الأسواق الخليجية والإقليمية، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة وزيادة الطلب على الحلول التقنية. كما أكد على دعم الشركة لرؤية مصر 2030 من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتسريع التحول الرقمي، بما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للتكنولوجيا.

راية لتكنولوجيا المعلومات تؤكد ريادتها كأحد أبرز مزودي الحلول التكنولوجية في مصر والمنطقة، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو مستدام وتوسيع قاعدة عملائها محليًا وإقليميًا.