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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجيش الملكي يهزم مسار في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت منذ قليل؛ مباراة فريق مسار ممثل مصر، أمام فريق الجيش الملكي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية، بهزيمة فريق مسار ٢-١ .

تقدم فيها الجيش الملكي بأقدام لاعبته المغربية صفاء بنوك بهدف اول لفريقها في الدقيقة ١٢ من زمن الشوط الاول .

ليحاول مسار بعدها السيطرة على الكرة ، وكاد أن يحقق هدف التعادل من خلال ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة ١٨، لكن إهدارها لينتهى الشوط الأول بتقدم الملكي.

وبعد عدة تغيرات قام بها المدير الفني لمسار أحمد رمضان جاد، نجحت نور عبدالواحد، في تسجيل هدف التعادل، لكن سرعان ما حقق الملكي هدفه الثاني للفوز .

وانتهى اللقاء بتأهل الجيش الملكي بالفوز على مسار .

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مباراة فريق مسار مسار دوري أبطال أفريقيا كرة القدم النسائية