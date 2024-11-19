لبنان: استشهاد وإصابة 4 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على بلدة "الحوش" في صور

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسقوط شهيدين وجريحين؛ جراء غارات إسرائيلية، مساء اليوم /الثلاثاء/ على بلدة الحوش في قضاء صور بمحافظة الجنوب.

وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على منطقة الحوش وأطراف برج الشمالي في أقل من نصف ساعة، حيث استهدفت الغارات البنى التحتية والأبنية السكنية والمحال التجارية مخلّفة دمارا كبيرا.

وفي مرجعيون، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين، الأولى على بلدة الخيام تزامنا مع قصف مدفعي ثقيل، والأخرى على بلدة دبين، بالإضافة إلى غارة على بلدة كفر ملكي بقضاء عكار في محافظة الشمال.

وفي النبطية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة دير أنطار في قضاء بنت جبيل، والسلطانية، وبلدة كفرشوبا، بالتزامن مع قصف مدفعي على أحياء البلدة.

وبحسب الوكالة تعرضت أطراف بلدتي الجرمق والعيشية في الجنوب اللبناني لقصف مدفعي إسرائيلي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذه المنطقة بالمدفعية.

ومن جانبه، أعلن حزب الله استهداف تجمع لقوّات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.

وأشار الحزب - في بيان - إلى استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة راميم (هونين)، ومستوطنة المالكية، ومستوطنة سعسع، للمرّة الثانية برشقة صاروخية.

وأضاف أنه قصف مستوطنة "جعتون" برشقة صاروخية، بالإضافة إلى استهداف تجمع لقوات الاحتلال عند الأطراف الجنوبية لبلدة مارون الرأس، للمرة الثانية بالصواريخ.