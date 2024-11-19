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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

السيطرة على حريق بجانب معابد الكرنك بالأقصر

السيطرة على الحريق
السيطرة على الحريق
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أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا صحفيا، بشأن الحريق الذي نشب منذ قليل، بجانب معبد الكرنك وجاء نص البيان كالتالي:

"تم منذ قليل السيطرة على حريق محدود كان قد نشب في منطقة النباتات والحشائش المتاخمة لمعبد موت جنوب معابد الكرنك بمدينة الأقصر دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار -فق البيان- أن الحريق لم يمس أية من العناصر الأثرية بالمنطقة وأنها جميعا في حالة جيدة من الحفظ.

ومن الجدير بالذكر أنه فور العلم بنشوب الحريق، توجه فريق من الأثريين والمرممين بمنطقة آثار الأقصر لمكان الحريق واتخاذ كافة إجراءات الحماية اللازمة، كما قاموا، فور إخماد الحريق، بالمعاينة الأثرية والفنية وتم التأكد من سلامة كافة العناصر الأثرية وأنها لم تتأثر بالحريق وأنها في حالة جيدة من الحفظ.

وزارة السياحة والآثار السيطرة على حريق معبد موت جنوب معابد الكرنك دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية الأقصر