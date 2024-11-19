"اليونيفيل": إصابة 4 عناصر من قوات حفظ السلام جراء صاروخ أصاب قاعدتهم بجنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم /الثلاثاء/، إصابة 4 عناصر من قوات حفظ السلام من غانا أثناء تأديتهم لمهامهم جراء صاروخ، أطلقته "على الأرجح جهات غير حكومية داخل لبنان"، أصاب قاعدتهم "UNP 5-42" شرقي بلدة رامية بجنوب لبنان.

وأوضحت اليونيفيل - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه تم نقل ثلاثة من الجرحى إلى مستشفى في قضاء صور بمحافظة الجنوب لتلقي العلاج.

وأشارت إلى تعرّض مقر القطاع الغربي لقوات اليونيفيل في بلدة شمع لـ 5 صواريخ أصابت ورشة الصيانة، ميضفة أنه رغم الأضرار المادية الجسيمة، فإنه لم يصب أحد من جنود حفظ السلام بأذى، منوها بأن تلك هي المرة الثانية التي تتأثر فيها قاعدة اليونيفيل بالاشتباكات المستمرة في المنطقة خلال أقل من أسبوع، حيث أصابت المقر قذيفة مدفعية حيّة من عيار 155 ملم في الـ 15 من نوفمبر الجاري.

وأضافت أنه عند مرور دورية تابعة لليونيفيل عبر طريق شمال شرق قرية خربة سلم، أطلق مسلح النار على الدورية بشكل مباشر، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد قوات حفظ السلام في هذا الحادث، لافتة إلى أن اليونيفيل بدأت تحقيقاتها في كل هذه الحوادث، وأبلغت القوات المسلحة اللبنانية عنها.

وجددت البعثة الأممية التأكيد على جميع الأطراف بضرورة احترام حرمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومبانيها، وضرورة وقف الهجمات المنتظمة المباشرة وغير المباشرة ضد قوات حفظ السلام فورا، منوهة بأن أي اعتداء على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقرار 1701 الذي يشكل أساس ولاية اليونيفيل الحالية، مؤكدة أنه رغم التحديات فإن قوات حفظ السلام ستظل في جميع مواقعها وستواصل مراقبة انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بشكل حيادي.