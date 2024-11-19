بحضور وزير الصحة.. سفارة سلطنة عمان تحتفل بالعيد الوطني الـ 54

نظمت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة مساء اليوم، احتفالية بمناسبة العيد الوطني الـ54 ، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار وكبار رجال الدولة وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين في مصر.

واكد السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الاحتفالُ بالعيدِ الوطني في الثَّامن عشر من نوفمبر من كل عام يمثل في الوجدانِ الوطني العُماني رمزًا وطنيًّا يستلهم الهمم ويشحذ العزيمة للمضي قدماً بمسار النهضة الحديثة والمتجددة، مشيرا إلى انه يمثل مناسبةٌ سنويَّة باتت وقفةَ تأمُّلٍ للماضي وأملٍ في المستقبل،يستذكرُ فيها الشَّعبُ العُماني منجزاتِه على مدَى(54) عامًا، ويستمدُّ مِنْها الدَّافعَ نَحْوَ غدٍ أفضل،ينسجم ويتناغم مع مستهدفات الرؤسةالمستقبلية"عُمان 2040".

واضاف السفير العماني أن حكومةُ السُّلطان هيثم بن طارق تمكنت من تحسين أدائهاالاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادةالناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلتالإيراداتالعامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريالعُماني، مرتفعةً بنحو183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 ملياراتو923 مليون ريالعُماني في الفترة ذاتها من عام2023م، مضيفا أن الميزانيةُ العامة للدّولة حققت حتىشهر أغسطس2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترةنفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْنالعامبنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني.

ونجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من62.3 بالمائة في عام2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.