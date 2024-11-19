زراعة قناة السويس تحتضن فعاليات المنتدى الدولي لسد فجوات استدامة الثروة الحيوانية

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فعاليات الجلسة الإفتتاحية للمنتدى الدولي "سد فجوات استدامة الثروة الحيوانية" والذي تحتضنه جامعة قناة السويس خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2024.

يُقام المنتدى ـ تحت رعاية اللواء أ.ح طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، و تستضيفه كلية الزراعة جامعة قناة السويس على مدار ثلاثة أيام .

يأتي المنتدى - الذي تضم فعالياته 11 جلسة علمية - بالتعاون بين قسم الإنتاج الحيواني و السمكي جامعة الإسكندرية ، والجمعية المصرية للإنتاج الحيواني، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني وقسم الإنتاج الحيواني كلية الزراعة بجامعة قناة السويس.

بدأت الجلسة الإفتتاحية للمنتدى بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوه مباركه لآيات من القرآن الكريم للقارئ محمد مسعد .

خلال كلمته رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالقامات العلمية من الوزراء السابقين ، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ، مشيداً بعنوان المنتدى الذي يطرح رؤى واضحة لموضوع في منتهى الخطورة، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه سد الفجوة في الثروة الحيوانية، مع النزاعات المتصاعدة التي أدت إلى توقف سلاسل الأمداد وتعطيل حركة الملاحة مما انعكس على الكثير من المجالات ومنها الإنتاج الحيواني .

وأشار مندور إلى أن قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة يُعد كلية قائمة بذاتها يوجد بها أكثر من 40 أستاذ من مؤسسي كلية الزراعة، مُتمنياً للمنتدى تحقيق مخرجات تواجه التحديات المرتبطة بغلاء مصادر البروتين ،

واضاف أننا نحتاج لمجهودات واسهامات الجامعات لتوفير حلول غير تقليدية من خلال إتاحة بدائل ، لافتاً إلى الإهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني ، وأعرب عن بالغ تقديره للقامات العلمية المُشاركة في المنتدى ، وتقديره لهذا التخصص الذي يقع عليه الكثير من الأعباء ، أملاً أن يخرج الملتقى بتوصيات فعاله تساهم سد الفجوة وتحقيق الاستدامة.

شهد المنتدى الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق ، والدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ، والدكتور محمد خليل يوسف .

شارك بالمنتدى الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود فرج عميد كلية الزراعة ، والدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور جمال المصري وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور إيهاب ربيع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من أعضاء التدريس بكلية الزراعة.

تولى رئاسة المنتدى الدكتور عادل أبو النجا من معهد بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، فيما تولى مهام مقرر المنتدى الدكتور صبحي سلام، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وبإشراف الدكتور سامي أبو بكر، رئيس الجمعية المصرية للإنتاج الحيواني وسكرتير عام المنتدى، والدكتور محمد الشافعي، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني.

يشمل التنظيم العلمي للمنتدى خبراء مرموقين مثل الدكتور محسن شكري، مقرر مجلس الثروة الحيوانية بالأكاديمية، والدكتور أحمد عثمان من جامعة قناة السويس، والدكتورة مروة الفقي من معهد بحوث الإنتاج الحيواني.

و أشار الدكتور عادل أبو النجا إلى أن المنتدى يُعد فرصة متميزة لتبادل الخبرات بين الباحثين و المنتجين والمهتمين بالمجال، بما يسهم في تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز استدامته على المستوى الوطني والدولي.

من جانبه - أكد الدكتور صبحي سلامه أن التعاون بين أربع جهات أكاديمية في ظل التحديات على المستوى المحلي ، والإقليمي، والدولي يأتي بهدف تسلط الضوء على أهمية استدامة الثروة الحيوانية ودورها الاقتصادي والاجتماعي، لافتاً إلى أن المنتدى يناقش التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، مثل تغير المناخ، نقص الأعلاف، وانتشار الأمراض، ووضع خارطة طريق تعزز الإنتاجية، وتدعم الأمن الغذائي العالمي.

فيما أوضح الدكتور سامي أبو بكر أن محاور المنتدى تشمل موضوعات عدة، منها مستقبل الثروة الحيوانية في الأراضي الهامشية و القاحلة، النهوض بالجاموس المصري، التكنولوجيا الحيوية والتنوع الوراثي، نظم الإنتاج الحيواني الذكية، التغيرات المناخية، التناسل والمناعة، صناعة الدواجن وتحدياتها ، والتنمية المستدامة للإستزراع السمكي ، الأثر الإجتماعي للثروة الحيوانية.

وقدمت الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية نبذه عن المركز وأنشطته ، مؤكدة أن الملتقى يستطيع الخروج بحلول ابتكارية للتغلب على التحديات والحفاظ على جودة المنتج و زيادة الصادرات المصرية في ظل الزيادة السكانية.

بدوره ، رحب الدكتور محمود فرج بهذا الحشد الكبير من العلماء الأجلاء مُعرباً عن سعادته أن تستضيف كلية الزراعة جامعة قناة السويس هذا الحدث الهام الذي يشترك به وزراء سابقون ، ورؤساء جامعات ، شاكراً الرعاية الكريمة من اللواء أ.ح طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية ، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، مُتمنياً أن يخرج المنتدى بتوصيات تحقق الأمن الغذائي والاستدامة.

تم إهداء درع المنتدى لكل من اللواء أ.ح طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

ثم اعتلى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عادل أبو النجا رئيس المنتدى، والدكتور صبحي سلامة مقرر المنتدى، والدكتور سامي أبو بكر سكرتير عام المنتدى المنصة لتكريم رواد علماء الإنتاج الحيواني ، والوزراء السابقون، والشركات الزراعية المشاركة في المنتدى.

انتهت الجلسة الإفتتاحية بإلتقاط الصور التذكارية مع القيادات المشاركه في المنتدى