بالأسماء .. مصرع وإصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

لقى ٤ اشخاص مصرعهم واصيب ٧ اخرين فى حادث تصادم سيارتين وسقوط أحداهما في ترعة الإبراهيمية في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا وتم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج اللازم وايداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضمت قائمة المتوفين : سلامة ابراهيم محمد، 24 عام و3 مجهولين الهوية بينهم طفل.

فيما أصيب 7 آخرين هم رحمه عبد المنعم غرياني، 23 سنة، وسمية قطب محمد، 47 سنة، نؤمن رشد كامل ، 63 سنة ، احمد مدحت رشاد، 20 سنة، ليلي زكي كويس، 42 سنة، رودينا مصطفي عبد الصمد، 11 سنة، وشقيقها حسن، 6 سنوات ، مقيمين جميعا بقرية أبا البلد بمركز مغاغة.

كانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن تصادم سيارة 8 راكب رقم 7869 ن ا س باخري رقم 9126 ن ص ل ، وسقوط احدهم في ترعة الإبراهيمية امام قرية الشيخ زياد بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.