الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم جنين ويصيب 9 فلسطينيين بالرصاص الحي وبشظايا قنبلة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2024 - 08:49 م

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الثلاثاء/عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه أصيب خلال العدوان المستمر، 9 مواطنين بالرصاص الحي، وبشظايا قذيفة أطلقتها مسيرة إسرائيلية، وسط تدمير للبنية التحتية الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء واسعة في المدينة والمخيم.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال استخدمت أحد طواقمها كدرع بشري عقب احتجازه داخل منزل في الحي الشرقي من جنين، وقيامها باقتحام المنزل، موضحة أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب في الكتف يبلغ من العمر (20 عاما)، و4 إصابات أخرى بالرصاص الحي، كما تعاملت مع إصابة 4 مواطنين بشظايا قنبلة أطلقتها طائرة مسيرة صوب مواطنين في الحي الشرقي من المدينة.

وأوضحت أن طواقمها تعرضت لإعاقة عملها من قبل قوات الاحتلال التي احتجزت أحد الطواقم أثناء نقله مصابا من مخيم جنين.

وخلال العدوان، أحرقت قوات الاحتلال ثلاثة منازل داخل المخيم، ومحلا تجاريا عند مدخله، وتمكنت طواقم الدفاع المدني التي أعاقت قوات الاحتلال عملها، من إخماد النيران في منزلين، بينما لم تستطع إخماد الحريق في المنزل الثالث.

وكانت قوات الاحتلال قد قطعت الكهرباء وبعضا من خطوط المياه داخل أحياء المخيم بعد تجريف الشوارع والبنية التحتية فيه.