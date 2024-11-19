في مركب نيلي .. نائب محافظ دمياط تتفقد المدينة الآمنة للسيدات

تفقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج والمدينة الآمنة للسيدات، للإطلاع على ورش العمل المتنوعة، ومعارض منتجات يدوية، والحفلات الفنية، وأنشطة للأطفال، وذوي الهمم، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، وتزامنًا مع الاحتفال بأعياد الطفولة، وذلك بحضور أكرم فياض، مدير مكتبات مصر العامة بالمحافظة، و عبدالخالق فرج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة عزبة البرج، و محمد حمزاوي، مدير الادارة التعليمية بعزبة البرج، وممثلي المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.



كما تفقدت المهندسة شيماء الصديق، والدكتورة ماجي نصيف، معرض منتجات الدورات التدريبية بالمدينة الصديقة للسيدات، ومعرض ذوي الهمم التابع لجمعية كفالة اليتيم والتنمية ومركز طيبة، وحرص كلاً من نائب محافظ دمياط، والمدير التنفيذي لمؤسسة فولبرايت، على التواصل المباشر مع العارضات لمعرفة المعوقات التي تواجهن، والدورات التدريبات التي يحتاجون إلها، وأشادوا بجهودهم في صناعة منتجات يدوية فريدة من نوعها.

وتضمنت الجولة معرض منتجات إعادة التدوير بقاعة الأنشطة والهوايات بالمكتبة وورش الحكي المخصصة للأطفال، ووالرسم، والالقاء، وإعادة التدوير

وأعربت المهندسة شيماء الصديق، عن سعادتها بوجود هذه المواهب والنماذج الناجحة والملهمة والمتميزة في العمل المجتمعي والتطوعي لتعليم الأطفال والسيدات على الحرف اليدوية وغيرها من الأنشطة التي تساعد المرأة في التمكين الاقتصادي.

وأكدت نائب محافظ دمياط، أهمية تنمية مهارات الأطفال في مختلف المجالات، مشيرةً إلى أن هذه الدورات تساهم في تنمية قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم الحياتية، ووجهت بضرورة دمج الأطفال ذوي الهمم في المجتمع وتوفير فرص متساوية لهم ، كما هنأت الأطفال المشاركين بمناسبة الاحتفال باعياد الطفولة .

من جانبها أعربت الدكتورة ماجي نصيف، عن سعادتها لوجودها في مكتبة عزبة البرج، والمدينة الآمنة للنساء، مشيرةً إلى أنه شيء يدعو للاحترام والتقدير، وأكدت أن المؤسسة على استعداد لتوفير خبراء أمريكيين لتدريب الأطفال والشباب في مصر في مختلف المجالات التي تأهلهم لسوق العمل، أو توفر منح مجانية لهم للسفر والتعلم في أمريكا.

كما وجهت الدكتورة ماجي نصيف، الشكر إلى محافظ دمياط، ونائب محافظ دمياط، لاهتمامهم بملف التعليم والحرف اليدوية والأثاث وغيرها من المختلفة التي تشترها بها المحافظة، وأشادت بالسيدات في المدينة الآمنة، مؤكدة أن الأم المنتجة لها تأثير إيجابي في نفوس الأبناء.

في الختام،، اصطحبت المهندسة شيماء الصديق، الدكتورة ماجي في رحلة نيلية، وفي رأس البر للتعرف على معالم مدينة عزبة البرج وكذلك أسطول الصيد وورش تصنيع المراكب، فضلا عن الاطلاع على طبيعة العمل داخل المدينة كأحد المدن الاقتصادية الهامة في دمياط.