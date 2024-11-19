وزير الاتصالات يشهد إطلاق برنامج دعم ريادة الأعمال بالصعيد من مركز "كريتيفا" بأسوان

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق برنامج "سلسلة معسكرات أسوان" لدعم ريادة الأعمال في صعيد مصر، خلال زيارته لمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بأسوان.

ينفذ البرنامج بالشراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة Plug and Play العالمية المتخصصة في تمكين وتسريع نمو الشركات الناشئة.

توقيع بروتوكول لدعم 60 شركة ناشئة في الصعيد

شهد الحدث توقيع بروتوكول تعاون بين المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لإيتيدا، وكريمة الحكيم، الرئيس التنفيذي لشركة Plug and Play مصر، بحضور ريتو تاريال، نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يستهدف البروتوكول دعم 60 شركة تكنولوجية ناشئة عبر تقديم الإرشاد التقني، التوجيه الاستراتيجي، وربط الشركات بشبكات الاستثمار العالمية لتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.

أكد الوزير عمرو طلعت خلال كلمته أن مراكز إبداع مصر الرقمية، التي بدأ تنفيذها بمحافظات الصعيد، تهدف إلى تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال. وأشاد بنجاح مركز "كريتيفا" أسوان في تدريب 3200 رائد أعمال، وتمكين أكثر من 2200 مستقل (فريلانسر)، وتقديم خدمات تطوير مهني لنحو 600 شاب، مما ساهم في خلق فرص عمل محلية وعالمية.

كما أعلن الوزير أن البرنامج يركز على تنمية مهارات 60 شركة ناشئة بصعيد مصر، خاصة في مجالات التكنولوجيا الزراعية، الصحة، التجارة الإلكترونية، والسياحة، مع تمكينها من تحديد الأسواق المستهدفة، وتحقيق الاستدامة.

تمكن مركز كريتيفا بأسوان من دعم 52 شركة ناشئة، والتي جذبت استثمارات بقيمة 75 مليون جنيه. كما ساهم في تطوير 150 فريقًا في مرحلة الفكرة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، ودعم 55 فريقًا عبر برامج التسريع.

من جانبها، صرحت كريمة الحكيم، الرئيس التنفيذي لشركة Plug and Play مصر، بأن البرنامج يمثل فرصة فريدة للشركات الناشئة للاستفادة من خبرات الشركة العالمية، مع التركيز على خلق بيئة ريادية مستدامة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

تؤكد وزارة الاتصالات التزامها بالتوسع في إنشاء مراكز الإبداع الرقمي، إذ تم حتى الآن افتتاح 23 مركزًا في 19 محافظة، مع خطة للوصول إلى 32 مركزًا. يُعد مركز أسوان نموذجًا ناجحًا يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات واعدة، مما يعزز الاقتصاد الرقمي في صعيد مصر.