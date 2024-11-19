حملة مكبرة لرفع الإشغالات في الجيزة استجابة لشكاوى المواطنين

شن حي الهرم حملة مكبرة لرفع التعديات التابعة للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والباعة الجائلين، من الطرق العامة بشارع سوق البطران، بشارع زغلول، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وجاء ذلك بناء على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات التي نفذها حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق، عن رفع عدد من حالات الإشغال للطريق العام؛ شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات، وجرى مصادرتها مع تحقيق الانضباط بالشارع، وتحرير محاضر للمخالفين، وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، ومحمد جمال نائب رئيس حي الهرم لقطاع الجنوب، وعمرو صبحي مدير إدارة الإشغالات بحي الهرم لقطاع الجنوب، ومجموعة العمل المرافقة، وشرطة المرافق بالهرم بقيادة المقدم أحمد نعمان قائد شرطة المرافق بحي الهرم.