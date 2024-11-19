اقرأ غدًا في "البوابة".. 1000 يوم حرب.. بوتين يوقع مرسومًا بتغيير العقيدة النووية الروسية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 20 نوفمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المبعوث الأمريكي في بيروت للتوصل إلى وقف إطلاق النار

غارة إسرائيلية على جنوب غرب العاصمة اللبنانية.. وحزب الله يستهدف مواقع عسكرية في تل أبيب

1000 يوم حرب.. بوتين يوقع مرسومًا بتغيير العقيدة النووية الروسية

ماكرون يؤيد السماح لأوكرانيا باستهداف روسيا بالصواريخ بعيدة المدى

تغيير قواعد اللعبة.. كييف: ضرباتنا الموجهة للأراضي الروسية قد يكون لها تأثير إيجابي

بسبب دعمها لروسيا.. الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على إيران

طهران: نريد محادثات الملف النووي بعيدًا عن الضغوط السياسية