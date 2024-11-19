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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. 1000 يوم حرب.. بوتين يوقع مرسومًا بتغيير العقيدة النووية الروسية

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 20 نوفمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المبعوث الأمريكي في بيروت للتوصل إلى وقف إطلاق النار
غارة إسرائيلية على جنوب غرب العاصمة اللبنانية.. وحزب الله يستهدف مواقع عسكرية في تل أبيب
1000 يوم حرب.. بوتين يوقع مرسومًا بتغيير العقيدة النووية الروسية
ماكرون يؤيد السماح لأوكرانيا باستهداف روسيا بالصواريخ بعيدة المدى
تغيير قواعد اللعبة.. كييف: ضرباتنا الموجهة للأراضي الروسية قد يكون لها تأثير إيجابي
بسبب دعمها لروسيا.. الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على إيران
طهران: نريد محادثات الملف النووي بعيدًا عن الضغوط السياسية

بيروت وقف اطلاق النار حزب الله تل أبيب بوتين ماكرون أوكرانيا روسيا الاتحاد الأوروبي إيران